Camila Cabello se je naveličala svojih dveh največjih glasbenih uspešnic

Nekatere pesmi Camile Cabello zanjo nikoli več ne bodo enake. V intervjuju za Complex je 27-letna pevka spregovorila o dveh pesmih, ki ji nista več všeč, saj se ju je naveličala – Havana iz leta 2018 in Señorita iz leta 2019. Medtem ko je pevka hvaležna za obe pesmi, se je predvsem naveličala slednje, ki je s svojo popularnostjo prav tako kot prva zajela ves svet. "Mislim, da vedno obstaja skrb, ko pesem postane tako popularna, da bo postala večja od tebe ... Resnično mi je všeč, da sta bili tako uspešni, toda ljudje te potem vidijo v določeni luči in se na to navežejo," je povedala za revijo.