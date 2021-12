Camila Cabello se je umaknila z družbenih omrežij

"Do novega leta se umikam z družbenih omrežjih! Ta teden želim preživeti malo manj časa na telefonu. Rada vas imam," je sporočila 24-letna pevka.

Camila Cabello je napovedala, da si bo do konca leta vzela čas zase in ne bo visela na družbenih omrežjih. Svojo odločitev je obelodanila v zgodbi na Instagramu, kjer je razkrila, da bo zadnji teden tega leta preživela stran od telefona.

Za to potezo se je priljubljena pevka odločila nekaj tednov potem, ko se je dokončno razšla z glasbenikom Shawnom Mendesom, s katerim sta bila skupaj dve leti.

"Hej, druščina! Odločila sva se končati najino romantično zvezo, a najina medsebojna ljubezen kot do sočloveka ostaja močnejša kot kdaj koli prej. Najino razmerje sva začela kot najboljša prijatelja in kot najboljša prijatelja pot tudi nadaljujeva. Hvaležna sva za vso vašo podporo od samega začetka," sta v skupni izjavi za javnost povedala 24-letna Camila Cabello in 23-letni Shawn Mendes ter tako uradno naznanila, da je njune zveze konec.