Camila Cabello spet v objemu svojega Shawna

Camila Cabello se je poslovila od dolgih las in po petih mesecih objavila romantično fotografijo s svojim izbrancem Shawnom.

Camila Cabellose je svojim zvestim sledilcem in oboževalcem oglasila na Instagramu, kjer je najprej objavila fotografijo, ki je razkrila njen novi videz. 23-letnica se je poslovila od svojih dolgih las in se odločila za krajšo pričesko. Njeni lasje po novem segajo do ramen.

"Izgubila sem nedolžnost, kar se tiče kratkih las. Vse življenje sem imela dolge lase, čas je, da na ramenih začutim zrak," je opisala novo objavljeno fotografijo, ki jo je posnel njen dragi.