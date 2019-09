Camila Cabello: Želim zaščititi svoje razmerje s Shawnom

Oktobrska izdaja priljubljene ameriške ženske revije Elle bo glasbeno obarvana. K sodelovanju so tokrat povabili glasbenice Camilo Cabello , Lizzo in Billie Eilish . Ker še vedno odmeva vroči nastop Camile in Shawna Mendesa , ki sta ga imela na podelitvi glasbenih nagrad ameriške televizijske mreže MTV, oboževalci že nestrpno pričakujejo razplet poletne romance.

Glasbenika, ki sta veliko prahu dvignila s skupno pesmijo Señorita (Gospodična), sta to poletje veliko trenutkov preživela skupaj. Še bolj pa sta oboževalce razveselila z nastopom, ko sta se na odru skoraj poljubila. Shawn je končno pred kratkim prekinil molk in priznal, da je v razmerju, a Camila glede njune zveze ostaja skrivnostna.

22-letnica je v intervjuju za revijo Elle povedala, da želi zaščititi svoj odnos s Shawnom: "Ljubezen je zame zelo dragocena. Vedno poskrbim za to, da osebne stvari ostanejo samo med mano in mojim partnerjem. Čeprav imam zelo rada svoje oboževalce, skušam živeti čim bolj normalno življenje. Neprijetno se počutim, če vsi vedo podrobnosti mojega razmerja."

Mnenja drugih si pevka ne žene k srcu. "Ljudje naj govorijo, karkoli hočejo. Lahko ugibajo, ampak mi bomo še vedno živeli svoje življenje in v njem uživali. Tako pač želim živeti in zaščiti ljudi, ki mi veliko pomenijo," je povedala Camila.

Pevca se sicer poznata že dlje časa in pobudo za duet je dal 21-letnik. "Ko je Shawn predlagal, da skupaj posnameva duet, sem bila ravno na turneji s Taylor Swift in že kar nekaj časa nisem ničesar posnela v studiju. Zato sem ga sprva zavrnila in nekaj mesec kasneje privolila, a ravno takrat Shawn ni bil več za stvar. Tako sva se dogovarjala osem mesecev in končno našla skupen jezik," je v smehu povedala kantavtorica.