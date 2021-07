Camila Cabello: Ženske moramo sprejeti svoje strije in celulit

"Sramovanje lastnega telesa je lanskoletna modna muha," je glavno sporočilo pevke Camile Cabello , ki je na družbeni platformi TikTok objavila pomembno sporočilo za svoje sledilce. V njem je 24-letnica poudarila pomembnost sprejemanja lastnega telesa in "nepravilnosti", ki so v resnici popolnoma normalne.

"Ravnokar sem prišla s teka v parku, kjer sem skušala zgolj poskrbeti za svoje zdravje," je na začetku videoposnetka povedala pevka, ki je bila v ta namen oblečena v športna oblačila, v katerih se je videl del njenega trebuha. "Kot vsaka normalna oseba med tekom in telovadbo trebuha nisem stiskala noter," je nadaljevala in presenečeno ugotovila, da je to očitno nekoga zmotilo.

"Hvaležna sem za svoje telo. Smo resnične ženske, s strijami in celulitom, oblinami in maščobo, in to moramo sprejeti," je zaključila grammyjeva nagrajenka, ki je že več kot dve leti v zvezi s pevcem Shawnom Mendesom.