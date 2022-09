Camila Morrone si je srčne rane celila na rojstnodnevni zabavi Kaie Gerber

25-letna Camila Morrone, ki naj bi po nekaterih informacijah postala prestara za Leonarda DiCapria, se je po razhodu odločila, da se udeleži zabave svoje prijateljice in kolegice manekenke Kaie Gerber. Hčerka Cindy Crawford je nedavno dopolnila 21 let in rojstni dan slavne mladenke je zagotovo odlična priložnost za veliko praznovanje.

Po fotografijah, ki sta jih modela objavila na Instagramu, je jasno, da sta se dekleti odlično zabavali. Na njih je videti, kako veselo plešeta in se smejita. Obe sta bili seveda urejeni od glave do pet. Camila se je odločila za črno satenasto obleko in spuščene lase, Kaia pa za hlače z vzorcem in dolg usnjen plašč. Dekleti sta bili obkroženi z lepoticami, starimi med 21 in 23 let.