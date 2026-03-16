Tuja scena

Camilla prijateljici zaupala, da je Meghan Harryju 'oprala možgane'

London, 16. 03. 2026 09.56 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
K.Z.
Camilla in Meghan Markle

V britanski kraljevi družini vre že vsaj od leta 2018, ko se je kraljevi družini s poroko tudi uradno pridružila Meghan Markle. K družinski drami je pripomogel še osramočeni kraljev brat Andrew, kraljica Camilla pa je prijateljici zaupala, da je za Harryjevo situacijo kriva nekdanja igralka.

Kraljica Camilla je v zaupnem zasebnem pogovoru prijateljici dejala, da je Meghan Markle princu Harryju 'oprala možgane', v novi knjigi o kraljevi družini piše Tom Bower. Svojo opazko naj bi z zaupnico delila kmalu po razkošni pastorkovi poroki leta 2018. Zakonca sta nato odpotovala v Sredozemlje na medene tedne, čeprav vzdušje za zidovi palače naj že nekaj časa pred tem ne bi bilo prav nič medeno, še piše avtor.

Kralj karel III. s Camillo, princem Harryjem in Meghan Markle
FOTO: Profimedia

Kmalu po njuni vrnitvi naj bi se odnosi znotraj družine le še poslabšali. Posebej napeto naj bi bilo med Harryjem in bratom Williamom, med enim od sporov pa naj bi vmes posegla tudi vojvodinja sussekška, ki naj bi prestolonasledniku dejala: "Umakni svoj prst izpred mojega obraza!" Njene besede v svoji knjigi navaja Bower. To je bilo dovolj, da je Camilla k prijateljici prišla s svojo razsodbo, da je soproga Harryju 'oprala možgane', da ga je romanca spremenila in je zveza prehitro postala resna, pa naj bi pred tem brata posvaril tudi William, so viri blizu družine še dejali pisatelju.

Enakega mnenja naj bi bila tudi valižanska princesa Catherine, ki je bila tistega časa že prepričana, da ima Meghan prevelik vpliv na Harryja, vojvoda in vojvodinja sussekška pa naj bi močno čutila, da sta v kraljevi družini zgolj na položaju 'rezerve', še piše Bower.

'Nora zarota'

Na obtožbe v Bowerjevi knjigi se je že odzval Harryjev in Meghanin tiskovni predstavnik, ki je knjigo označil za 'noro zaroto'. "Komentarji gospoda Bowerja so že zdavnaj prešli mejo kritike v obtoževanje. Tisti, ki jih zares zanimajo dejstva, bodo informacije iskali drugje, ostali, ki si želijo drame in nore zarote, pa vedo, kje jo najdejo," je dejal v izjavi za javnost.

Za Harryjev spor z ostalimi člani kraljeve družine naj bi bila kriva Meghan Markle.
FOTO: Profimedia

Družinski spori za zaprtimi vrati palače so leta 2020 vodili do tega, da sta se Harry in Meghan naposled umaknila v ZDA in se odpovedala svojima vlogama v kraljevi družini. Svojo plat zgodbe sta razkrila v intervjuju z Oprah Winfrey, odnos z ostalimi člani pa je poslabšala prinčeva knjiga spominov, ki jo je poimenoval Rezerva, izšla pa je leta 2023.

Odkar je kralj javnosti razkril, da je zbolel za rakom, pa se zdi, da si želi njegov mlajši sin vendarle zgladiti spor in popraviti odnos z očetom, s katerim se je že sestal, povabil pa naj bi ga tudi na odprtje Invictus Games leta 2027, poroča The Sun. Kljub trudu po izboljšanju odnosa pa naj bi neomajen ostal William, ki zavrača komunikacijo z mlajšim bratom.

kraljica camilla meghan markle princ harry knjiga kraljeva družina tom bower

KOMENTARJI2

Karamazov
16. 03. 2026 10.56
Camilla ima prav. Ta ženska ni normalna. Vse za pozornost.
Amor Fati
16. 03. 2026 10.12
Harry je več let pomagal socialno ogrozenim druzinam brez da bi o tem karkoli vedela britanska javnost. To je počel naskrivaj, brez da bi kdorkoli karkoli vedel o tem. Sam se je tako odločil, ker ni hotel imeti kakršne koli publicitete. Zelel je samo pomagati ljudem, tako kot je to počela njegova pokojna mama. Samo toliko o njegovi dobroti. No, ko je spoznal Meghan preko skupne prijateljice, je pa to za oba bila ljubezen na prvi pogled.
