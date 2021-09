Can Yaman osvaja italijanski trg: dobil glavno vlogo v novi seriji

Nova italijanska serija Viola come il mare (v prevodu Vijolična kot morje), ki bo nastala pod okriljem produkcijskih hiš Mediaset in Luxe Vide, temelji na knjigi Simone Tanzini Do you know summer?. Zgodba se vrti okoli zločina, dogajanje pa je prepleteno z elementi komedije in umori. S snemanjem so začeli ta mesec, za lokacijo snemanja pa so ustvarjalci izbrali Rim in Palermo. Zgodba se vrti okoli Viole, briljantne televizijske novinarke, ki jo bo odigrala italijanska igralka Francesca Chillemi.

Zvezdnik je s svojimi oboževalci na Instagramu, kjer ima 8,7 milijona sledilcev, delil fotografijo, na kateri je pokazal, kako bo videti v novi vlogi: "Pozdravite Francesca Demirja," je v italijanščini sporočil zvestim oboževalcem.