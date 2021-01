Canu Yamanu grozi globa za 400 evrov zaradi neupoštevanja ukrepov proti covidu-19

Kuj železo, dokler je vroče, pravijo – in turški igralecCan Yaman se tega zaveda. Odkar so v Italiji predvajali njegovo uspešnico Jutranja ptica (lani smo jo spremljali tudi pri nas na POP TV) se je njegov krog oboževalk občutno povečal.

Pred dnevi je pripotoval v Rim, kjer so ga oboževalke kljub pandemiji covida-19 in občutnemu porastu okužb po svetu pričakale pred njegovim hotelom. Pred hotelom in na ulici ga je pričakala množica gorečih oboževalcev, med katerimi so prevladovale predstavnice nežnejšega spola. Te so v teh dneh še posebej na preži, da bi v svoj objektiv ulovile postavnega igralca, se z njim fotografirale in z malo sreče dobile tudi njegov avtogram.

Oboževalke so Cana zasule tudi z darili, za katera se jim je zahvalil iz svoje hotelske sobe: "Najlepša hvala za vsa ta čudovita darila. Ljubim vas."Zraven pa je objavil še fotografijo, na kateri je obdan z vsemi darilnimi vrečkami in baloni.