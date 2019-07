Cara Delevingne in njena partnerica zaročeni?

Na družbenih omrežjih so zaokrožile fotografije manekenke Care Delevingne in njene partnerice Ashley Benson , ki so sprožile govorice, da sta se zvezdnici zaročili. Spomnimo, Cara je pred kratkim razkrila, da sta z Ashley uradno partnerici, kar so številni oboževalci pospremili z velikim odobravanjem in čestitkami za iskreno priznanje.

Dekleti sta se te dni mudila na francoskem Saint-Tropezu, ki je med drugim znan kot priljubljena počitniška destinacija številnih prepoznavnih obrazov iz sveta mode in šovbiznisa. Paparaci so na nekaterih fotografijah, posnetih med njunim dopustovanjem, v svoje fotografske objektive ujeli njune roke, ki so pristale v središču pozornosti zaradi njunih enakih prstanov. Številni oboževalci so nemudoma ocenili, da gre za zaročna prstana in da sta uspešni zvezdnici pobeg v Saint-Tropez izkoristili za okronanje svoje ljubezni z zaroko. Na Twitterju so že zaokrožili različni komentarji, revija People pa je delila tudi fotografijo, ki naj bi med prvimi pritegnila pozornost svetovne javnosti.