Cara Delevigne se ni odločila za prenovo, njena vila propada

Šest mesecev je minilo od dne, ko je hišo v Los Angelesu, katere lastnica je Cara Delevingne , zajel požar. A odkar so gasilci uspeli ukrotiti ogenj in preprečiti širjenje na ostale objekte v okolici, se stvari na igralkinem posestvu niso niti za milimeter premaknile. Ostanki hiše namreč vztrajno propadajo.

Hiša slavne igralke je zagorela letos marca sredi noči, ko so okoliški gasilci prejeli sporočilo, da gori ena od sob okoli 6,5 milijona evrov vrednega dvorca. Pri gašenju je moralo posredovati 13 gasilskih vozil in 94 gasilcev, ognjene zublje pa so obvladali šele po dobrih dveh urah. K sreči zvezdnice v času požara ni bilo doma, saj se je mudila v Angliji, poškodbe oseb, ki so bile v tistem trenutku v hiši, prav tako niso bile hude, gasilcem pa je uspelo rešiti igralkini dve mački.