Cara Delevingne in Ashley Benson poročeni?

Potem, ko se je kar nekaj časa ugibalo o zvezi med Caro Delevingne in Ashley Benson, sta zvezdnici končno javno potrdili, da sta zaljubljeni. Minuli vikend so se pojavile še govorice o njuni domnevni poroki, ki pa so se izkazale za neresnične.

Britanski tabloid The Sun je poročal, da naj bi se manekenka Cara Delevingne in igralka Ashley Benson poročili na skrivnem obredu v Las Vegasu. Zdaj pa je znano, da sta priredili le prijateljski obred. Vir blizu para je potrdil, da sta imeli zvezdnici pred približno letom dni le prisrčen obred, s katerim sta proslavili zvezo. To pa potrjuje tudi dejstvo, da dokumenta o sklenitvi njune zakonske zveze ni med javno dostopnimi dokazili o porokah v Las Vegasu. Ashley Benson (levo) in Cara Delevingne (desno) nista poročeni. FOTO: Profimedia Špekulacije o njuni poroki so se pojavile nekaj čas po tem, ko sta se dekleti v javnosti pojavili z zlatimi prstani. Cara in Ashley se na govorice nista odzvali, vendar je predvidevanja želela nekoliko utišati Shannon Benson, Ashleyina mama. Na Instagramu je objavila, kako lahko je dandanes imeti polno informacij, a hkrati biti popolnoma brez verodostojnih podatkov. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Dekleti sta nedavno le 'priznali', da sta par, saj so se ugibanja o njuni ljubezni vrstila kar eno leto. Bensonova je svojo ljubezen do Care izkazala tudi s tetovažo, in sicer si je omislila inicialki njenega imela 'CD', ki sta našli mesto blizu njene leve dojke. Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke