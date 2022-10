Cara Delevingne kljub težavam še vedno elegantna

Manekenka Cara Delevingne se je drugič po mesecu dni, odkar je zaradi neurejenega videza in neprimernega obnašanja njene oboževalce zaskrbelo, pojavila v javnosti. Zdi se, da je Angležinja uspela prebroditi najhujše in se vsaj za nastope v javnosti spraviti v red. Na prireditvi Fremantle Photocall, ki je potekala v sklopu MIPCOM 2022 v Cannesu, je bila urejena in s tem dokazala, da še vedno zna biti elegantna.

V prvi polovici septembra je javnost skrbelo, kaj se dogaja z britansko manekenko Caro Delevingne. S svojim neurejenim videzom in neprimernim obnašanjem je tako med oboževalci kot med prijatelji sprožila val ugibanj o tem, ali ji bo uspelo prebroditi težave z mentalnim zdravjem in zlorabo prepovedanih substanc. Pevka se je v preteklosti namreč že znašla v krempljih drog, zato so bili njeni prijatelji upravičeno zaskrbljeni. icon-expand Cara Delevingne FOTO: Profimedia Za drugi javni nastop po težavah si je igralka izbrala dogodek Fremantle Photocall, ki je potekal v sklopu MIPCOM 2022 v Cannesu. 30-letnica je na prireditvi nosila črno mini obleko brez naramnic, ki jo je kombinirala z ujemajočimi se čevlji in preprosto zlato ogrlico. Lase je imela rahlo skodrane. PREBERI ŠE Cara Delevingne po zaskrbljujočem obnašanju zopet na rdeči preprogi Ali je do spoznanja, da z njo ni vse v redu, prišla s pomočjo prijateljev, ki so si želeli, da se spametuje in si poišče strokovno pomoč, ali sama, ni jasno. Se pa je Cara očitno vsaj za nastope v javnosti zdaj spravila v red.