Cara Delevingne o lepotnih popravkih: Treba jih je priznati

Priljubljena igralka Cara Delevingne je v intervjuju spregovorila o težavah s samopodobo in o tem, da si želi plastične operacije, a jo pri tem ovira skrb, da o tem ne bo zmogla javno spregovoriti. Meni namreč, da svojih lepotnih popravkov ljudje ne smemo skrivati, saj lahko sicer mlajše generacije dobijo vtis, da je takšna lepota naravna.

Cara Delevingne je med nedavnim intervjujem v podcastu Make It Reign Josha Smitha povedala svoje iskreno mnenje o plastičnih operacijah in razkrila, da je več let razmišljala o tem, da bi si povečala prsi. "To prihaja iz globokih negotovosti. Že od nekdaj, ko sem bila še otrok, sem si govorila: 'Želim si popraviti prsi, moje prsi so neenakomerne,'" je dejala 28-letna manekenka.

icon-expand Cara Delevingne FOTO: Profimedia

Cara je pojasnila, da premišljuje tudi o lepotni operaciji nosu, vendar še vedno ni šla 'pod nož', ker se boji, da o tem ne bo zmožna govoriti. "Prišla sem do točke, ko sem o tem začela premišljevati, a sem si na srečo takoj rekla: No, če boš to storila, glede tega ne boš mogla biti iskrena," je pojasnila in dodala, da tako ne bi bila dober vzor: "To bi predstavljalo težavo, ker menim, da morajo mlada dekleta ali fantje vedeti, da nekaterih stvari ni mogoče dobiti naravno, kar je dobro ... Bolj žalostno je dejstvo, da se ljudje o tem ne želijo pogovarjati."

Toda igralka, ki je zaigrala v filmu slovenskega režiserja Leto življenja, ne izključuje možnosti, da se bo v prihodnosti poslužila plastične operacije – pravzaprav to nestrpno pričakuje: "Komaj čakam, da si dam nekaj popravit," se je pošalila. "Ne želim, da bi kdo kdaj pomislil ali dvomil, ali sem to storila ali ne," je sklenila Cara in dodala: "Ali ni lažje reči: 'Ja, veste kaj, nekaj sem si popravila?'"