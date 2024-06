Cara Delevingne o svojem dekletu: Srečna sem, da sem našla popolno osebo

Cara Delevingne se je ponovno raznežila v zapisu, ki ga je namenila svoji punci. Igralka in manekenka je navdušena, saj je s svojim dekletom, pevko Minke praznovala drugo obletnico. "Dve čarobni leti s tabo in toliko slik, na katerih se poljubljava pred vsemi in vsem," je 31-letnica zapisala na družbenem omrežju. "Ti zadnji dve leti sva življenje zajemali z veliko žlico. Bilo je veliko sprememb, rasti, bolečine in, kar je najpomembneje, ljubezni in tako srečna sem, da sem našla popolno osebo, s katero krmarim skozi življenjske vzpone in padce. Ne morem si predstavljati življenja brez tebe," je nadaljevala.

"Tako dolgo sem iskala življenjskega partnerja , da nisem vedela, da bo to nekdo, s katerim sem hodila v šolo (in bila vanjo celo zaljubljena ). Nazdravljam na še veliko let ... Zelo sem srečna, da sva se odločili za to." Zvezdnica je delila galerijo fotografij in videoposnetkov, s katerimi je prikazala skupne trenutke preteklih let.

Caro so prvič povezali z Minke, katere pravo ime je Leah Mason, junija 2022, potem ko so ju opazili v Portofinu v Italiji. Igralka je namreč leta 2020 razkrila, da je panseksualka. Britanska manekenka in igralka trenutno nastopa v Cabaretu na londonskem West Endu. Prejšnji teden jo je pišla podpreti tudi njena tesna prijateljca Taylor Swift.