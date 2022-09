Le nekaj dni po tem, ko so v javnost prišle fotografije in videoposnetek, na katerem se je 30-letna manekenka vedla zelo nenavadno in skrb vzbujajoče, se je Cara Delevingne v povsem prerojeni podobi vrnila na rdečo preprogo. V Parizu, kjer poteka tradicionalni teden mode, je predstavila svojo kolekcijo Cara Loves Karl, ki je nastala v sodelovanju s pokojnim modnim oblikovalcem Karlom Lagerfeldom.

Oboževalci manekenke Care Delevingne so si oddahnili. 30-letnica, ki je nedavno kazala precej zaskrbljujoče vzorce obnašanja, se je v povsem prerojeni podobi vrnila na rdečo preprogo pariškega tedna mode. Delevingne je urejena od nog do glave v Parizu predstavila svojo kolekcijo Cara Loves Karl, ki je nastala v sodelovanju s pokojnim modnim oblikovalcem Karlom Lagerfeldom.

icon-expand Cara Delevingne po zaskrbljujočem obnašanju zopet na rdeči preprogi. FOTO: Profimedia

Manekenka se je tako v javnosti pojavila povsem drugačna, kot so jo v začetku meseca v objektive ujeli fotografi na losangeleškem letališču. Spomnimo, 30-letnica je med čakanjem na prevoz bosa nemirno stopala gor in dol po letališču, se razburjeno pogovarjala po telefonu in s svojim razpuščenim videzom precej prestrašila svoje oboževalce.

Skrb je po pisanju tujih medijev vzbudila tudi med svojimi prijatelji. Fotografi, ki so zaradi nenavadnega obnašanja 'kampirali' pred manekenkinim domom, so v objektiv ujeli pretreseno igralko Margot Robbie. Ta je v solzah zapustila Carino domovanje. TMZ-ju so se oglasili tudi nekateri drugi prijatelji, ki so v duhu zaskrbljenosti pozivali na resnost situacije in izrazili prepričanje, da bi manekenka morala obiskati rehabilitacijski center.

icon-expand Manekenka se je v javnosti pojavila povsem drugačna, kot so jo v začetku meseca videli na letališču. FOTO: Profimedia