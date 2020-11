Cara Delevingne postala solastnica podjetja za erotične pripomočke

Britanska manekenka Cara Delevingne išče nove priložnosti za zaslužek. Svojemu življenjepisu je tako dodala naziv solastnice podjetja Lora DiCarlo, ki se ukvarja z izdelavo erotičnih pripomočkov.

Svoj novi poslovni projekt je manekenka in igralka Cara Delevingne, ki smo jo lahko spremljali v glavni vlogi filma Lažna mesta, sporočila na Instagramu. "Vizija podjetja Lora DiCarlo je točno to, kar zagovarjam tudi sama: žensko vodenje, osredotočenost na ženske–skupaj z užitkom," je zapisala na družbenem omrežju. "Tako sem navdušena, da sem privolila v sodelovanje in bom v ustvarjalnem smislu prispevala za Loro in njeno ekipo. Njihovi nagrajeni izdelki so na novo opredelili način, kako ljudje raziskujejo, doživljajo in prevzemajo nadzor nad lastnimi užitki."

Tudi ustanoviteljica Lora je pozdravila novo članico ekipe: "Odpravljamo se na misijo destigmatizacije spolnosti in ne bi mogla biti bolj ponosna, da se je igralka, manekenka in aktivistka Cara Delevingne pridružila podjetju kot solastnica in kreativna svetovalka. Naša ekipa bo skupaj s Caro premikala meje dobrega spolnega počutja za vse."

icon-expand Cara Delevingne je postala solastnica podjetja za erotične pripomočke. FOTO: Profimedia

"Tesno bo sodelovala z mano in našo hišno inženirsko in oblikovalsko ekipo, da bo zadovoljila potrebe na trgu in razmišljala o različnih oblikah teles," je še zapisala ustanoviteljica in dodala, da so zavezani k zapolnitvi vrzeli pri orgazmu in usmerjeni proti svetu, kjer lahko vsi ljudje pozitivno in samozavestno sprejemajo spolnost.