Cara Delevingne prvič pijana že pri osmih letih

Cara Delevingne , ki je nastopila v filmu Leto življenja , je ponovno spregovorila o svojem boju z odvisnostjo od alkohola in drog, v intervjuju za Sunday Times se je spomnila, da se je prvič napila, ko je bila stara osem let. To se je zgodilo leta 2001 na tetini poroki, sedaj 31-letna zvezdnica pa je odkrito priznala, da se je k substancam obračala, ker je menila, da ji bodo pomagale skozi težke čase, ki jih je preživljala.

"Tistega dne sem se napila. Stara sem bila osem let, kar je nora starost, da si pijan," je dejala in nadaljevala: "Včasih sem bila prepričana, da mi droge in alkohol pomagajo, da lažje funkcioniram, a mi niso. Zaradi tega sem bila še bolj žalostna in zelo depresivna. Sedaj imam občutek, da sem ponovno dobila moč in me ne nadzorujejo druge stvari."

K njeni streznitvi so pripomogle fotografije, ki so jih posneli na festivalu Burning Man leta 2022, na njih pa je igralka delovala zmedeno, ko jih je videla, pa se je odločila, da je čas za streznitev. "Sama sem se odločila za ta poklic in vse, kar sodi k temu. Bi bila brez tega sedaj trezna?" se je vprašala in si sama odgovorila: "Nikoli ne bi nastopila v vlogi Sally Bowles na West Endu, na kar sem zelo ponosna."