Cara Delevingne se na skrivaj dobiva s pevko Halsey

25-letna Halsey je bila pred tem v zvezi z igralcemEvanom Petersom, a sta se razšla na začetku leta, s Caro pa sta v zadnjih mesecih stkali posebno vez. V času izolacije so Caro večkrat ujeli v družbi manekenke Kaie Gerber in takoj so se začela namigovanja, ali je poznanstvo med njima preraslo v kaj več.

"Cara se dobiva s Halsey in skupaj se veliko smejita. Vse je zelo neobvezujoče in nekoliko zabavno. Nobena od njiju ne želi biti vezana in se strinjata, da videvata druge ljudi. Obe sta zelo odprti glede svoje spolne usmerjenosti in si želita le uživati, tako da obe podobno razmišljata. Ponavadi sta obe zelo zasedeni in potujeta po svetu, toda ker sta v zadnjih mesecih obtičali v Los Angelesu, sta dobili priložnost, da se videvata," je povedal vir blizu manekenke.

"Cara jo je poljubila vpričo prijateljev. Za nobeno od njiju to ni nič takšnega. Pravzaprav jima je prav smešno, da sta njuna nekdanja partnerja zdaj skupaj in ni nobenih zamer," je še dodal vir.

Zanimivo pa je, da je Halseyjino pravo ime Ashley, enako kot je ime Carini nekdanji ljubezni. Videti je, da Caro zelo privlačijo glasbenice, saj se je v preteklosti zapletla s pevkamaRito Oro in St. Vincent.