Cara Delevingne srečala Brucea Springsteena, a ni vedela, kdo je

Se vam je kdaj zgodilo, da ste srečali slavno osebo in se z njo fotografirali, čeprav se niste mogli spomniti kdo je oziroma je sploh niste poznali? No, to se ne dogaja le navadnim smrtnikom, temveč tudi svetovno znanim zvezdnikom. Pred leti se je v takšni situaciji namreč znašla Cara Delevingne.

Cara Delevingne se je fotografirala z Brucom Springsteenom, čeprav ni vedela, kdo je FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica je leta 2022 v zaodrju glasbenega festivala Glastonbury srečala Bruca Springsteena in se z njim fotografirala. Kot je priznala v intervjuju za The Sunday Times, ni imela pojma, kdo je, zato je svoje dekle kasneje vprašala, s kom so jo ujeli v objektiv. "Bila sem šokirana, ko mi je povedala, da je to on. To je bil Bruce Springsteen! Nisem imela pojma, kako je videti, ona pa je mislila, da je to bogokletje," je priznala o tem, kako zgrožena je bila Leah Mason.