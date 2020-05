Cara Delevingne stopila v bran nekdanji izbranki: Ne poznate resnice

V četrtek so paparaci v Los Angelesu opazili Ashley Benson in raperja G-Eazyja , ki sta s svojim obnašanjem zbudila namigovanja, da sta več kot prijatelja. Zaradi tega je Ashley preko družbenih omrežij naletela na kar nekaj kritik, ki pa jih je njena nekdanja izbranka Cara Delevingne želela končati, saj so se pojavila tudi ugibanja o nezvestobi, poročajo tuji mediji.

Ashley Benson in G-Eazyja so opazili paparaci.

Na Instagram zgodbi je zapisala: "Zdaj je bolj kot kadarkoli pomembno, da širimo ljubezen in ne sovraštvo. Vsi, ki kritizirate Ashley prosim nehajte. Ne poznate resnice, samo jaz in ona veva in to je točno tako, kot mora biti."

Spomnimo, zvezdnici sta svoje razmerje javno potrdili šele po letu dni in se razšli na začetku letošnjega aprila, kar je za People potrdilo več virov. Svojo zasebnost sta vseskozi močno varovali, zato je njun razhod v medije prišel šele po mesecu dni. Tudi za njuno razmerje javnost ni vedela, vse dokler ni Cara novice junija lani objavila na Instagramu. "Najbrž zato, ker je ravno parada ponosa in je minilo že 50 let od stonewallskega upora. Zakaj ne bi razglasili, če sva ravno praznovali eno leto najine obletnice?" je zapisala ob fotografiji, na kateri se poljubljata. Fotografijo pa je Cara zdaj zbrisala s svojega Instagrama.