Cara Delevingne v Italiji z novo izbranko

Cara Delevingne si je s pevko Minke privoščila oddih v Italiji, kjer so ju paparaci ujeli med poljubljanjem. 29-letna manekenka in 31-letna glasbenica sta na počitnicah v Portofino, ki je očitno priljubljen kraj za zvezdniške zaljubljence, saj sta se nedavno tam poročila Kourtney Kardashian in Travis Barker. Par so paparaci v objektiv med izkazovanjem nežnosti ujeli na plaži, kasneje pa tudi na balkonu hotela, v katerem sta nastanjeni. Carin obisk sosedov je tudi službene narave, saj je bila v Italiji obkrožena s kamerami, kaj je snemala, pa trenutno še ni znano.