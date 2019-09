Cara Delevingne v večerni oddaji pokazala izjemen talent

Slavni in priljubljeni voditelj Jimmy Fallon je tokrat gostil angleško manekenko in igralko Caro Delevingne, ki je pokazala nekaj svojih glasbenih sposobnosti. Jimmy ji je v roke dal kitaro in jo izzval, naj pokaže, kako dobro ji gre od rok.

"Rada se pohvalim, očitno!" se je zasmejala Cara Delevingne in nato nadaljevala: "Kar se tiče glasbenih inštrumentov – meni se zdi zabavno, da se jih igra drugače kot ponavadi ... Ponavadi se vsi učijo na enak način, jaz pa rada počnem stvari nekonvencionalno. Ko nekaj vidim, pomislim: 'Oh, rada bi poskusila to.' In pravzaprav ni tako težko. V bistvu je težko, vendar sem se tega naučila, ko sem bila mlajša."