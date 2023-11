Cara Delevingne vesela za prijateljico Taylor Swift: Ta zveza je drugačna

Cara se je s prijateljicami, med katerimi so bile poleg 33-letne zvezdnice, še Selena Gomez, Sophie Turner, Brittany Mahomes in Gigi Hadid, v začetku tega meseca družila na zvezdniški zabavi v New Yorku. Skupaj so preživele večer in si privoščile tudi večerjo v japonski restavraciji BONDST. Fotografi so jih ujeli med odhodom iz restavracije, Hadidovo pa obtožili, da ni navdušena nad romanco prijateljice, na kar se je odzvala z besedami, da vedno in povsod podpira Taylor.