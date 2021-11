Cardi B bo vodila podelitev glasbenih nagrad AMA

Raperka Cardi B bo 21. novembra prvič stopila v čevlje voditeljice in gostila letošnje glasbene nagrade AMA. 29-letnica se izkušnje že zelo veseli, saj je prav na tem odru kot prva raperka dvakrat osvojila nagrado za najbolj priljubljeno pesem v hip hop kategoriji. Z največ nominacijami se letos lahko pohvali pevka Olivia Rodrigo, sledita pa ji The Weekend in Doja Cat.

Raperka Cardi B je pred novim izzivom. Konec tega meseca se bo namreč preizkusila v vlogi voditeljice na podelitvi glasbenih nagrad American Music Awards. Glasbenica je v izjavi za javnost dejala, da je bila ob povabilu za vodenje navdušena ter da se že veseli, da bo lahko na oder prinesla svojo osebnost. Cardi je z odrom omenjenih nagrad že dobro seznanjena. Leta 2018 je namreč na njem nastopila skupaj z Bad Bunnyjem in J Balvinom v eksplozivnem nastopu za pesem I Like It, kot prva ženska raperka pa je dvakrat domov odnesla kipec za najbolj priljubljeno hip hop pesem. Cardi bo z novo vlogo nasledila igralko Taraji P. Henson, ki je prireditev povezovala lani. Letošnje nominacije največ kipcev obljubljajo mladi glasbenici Olivii Rodrigo, ki zadnje čase kraljuje na vrhovih glasbenih lestvic, prav tako je zopet izjemno uspešen pevec The Weekend, ki si je prislužil šest nominacij in tako le eno manj kot Rodrigo. S po petimi nominacijami se lahko pohvalijo Bad Bunny, Doja Cat ter GIVĒON. Prireditev se bo odvila 21. novembra.