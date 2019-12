Cardi B bogato nagradila striptizete, ki so plesale okoli njenega soproga

Glasbenica Cardi B je soprogu Offsetu priredila rojstnodnevno zabavo, na kateri ni manjkalo alkohola, striptizet in razmetavanja denarja. Medtem ko so striptizete plesale okoli njenega soproga, jim je delila visoke napitnine – po poročanju tujih medijev naj bi jih 'nagradila' z zneskom od 40.000 do 80.000 evrov.

Marsikatera pripadnica ženskega spola bi ob misli na to, da se okoli njenega soproga vrtijo pomanjkljivo oblečene striptizete, odločno zmajala z glavo – a ne glasbenica Cardi B. Slednja je soproguOffsetu priredila nepozabno rojstnodnevno zabavo, na kateri ni manjkalo alkohola, striptizet, glasne glasbe in vrtoglavih napitnin. Raper Offset je 28. leto dopolnil v enem od losangeleških striptiz klubov, kjer pa pomanjkljivo oblečene plesalke niso zabavale le njega in njegovih prijateljev, temveč tudi njegovo soprogo. Okoli Offseta so se vso noč vrtele striptizete. FOTO: Profimedia 27-letna Cardi B je bila pred uspešno kariero raperice ena najbolj znanih in najbolje plačanih striptizet v ZDA, po poročanju tujih medijev naj bi na noč zaslužila približno 13.500 evrov. Tokrat je bila ona tista, ki je delila napitnine drugim ženskam, pri tem pa nikakor ni skoparila. Dekletom naj bi domnevno podelila napitnino od 40.000 do 80.000 evrov. Cardi B je svojemu soprogu pripravila nepozabno rojstnodnevno zabavo. FOTO: Profimedia Presenetila ni le z izbiro lokacije in tematskega vzdušja zabave, temveč tudi z darilom, ki ga je poklonila svojemu soprogu. Čeprav je bilo pričakovati, da bo s svojo izbiro šokirala in presenetila tako soproga kot navzoče, nihče ni pričakoval, da ga bo obdarovala finančno. Podarila mu je namreč slabega pol milijona evrov. Raperka, ki je bila v preteklosti striptizeta, je moža obdarovala tudi finančno. FOTO: Profimedia