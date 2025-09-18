Svetli način
Tuja scena

Cardi B četrtič noseča: otroka pričakuje z novim partnerjem

New York, 18. 09. 2025 11.57

Raperka Cardi B, ki je trenutno še v ločitvenem postopku z odtujenim možem, raperjem Offsetom, bo četrtič postala mama. Novico je ekskluzivno razkrila v intervjuju, kjer je potrdila, da sta s svojim novim partnerjem, igralcem ameriškega nogometa Stefonom Diggsom, v pričakovanju naraščaja. Ponosna mamica je izrazila navdušenje in dejala, da se z novim partnerjem počuti izjemno varno.

Cardi B se bo kmalu razveselila naraščaja. Raperka je v intervjuju za CBS Mornings razkrila, da je noseča s četrtim otrokom, ki naj bi se rodil že pred začetkom njene turneje, ki se začne februarja. "S svojim fantom, Stefonom Diggsom, pričakujeva otroka," je Cardi B povedala voditeljici Gayle King.

Cardi B in Stefon Diggs
Cardi B in Stefon Diggs FOTO: Profimedia

"Navdušena sem. Srečna sem. Dobro sem. Počutim se zelo močno, zelo mogočno, ker opravljam vse to delo – ampak vse to delo opravljam, medtem ko ustvarjam otroka," je dejala zvezdnica.

32-letnica je med intervjujem spregovorila tudi o svojem partnerju, profesionalnem igralcu ameriškega nogometa. "S svojim moškim se zelo podpirava. V karieri sva na istem mestu. Čutim, da sva res odlična in ena najboljših v tem, kar počneva. In razmišljava enako," je dodala.

31-letni raperki, ki je pred kratkim rumeni tisk polnila s svojimi izjavami med sodno obravnavo, kjer se je izkazalo, da ni kriva, je ves čas ob strani stal njen partner, ki ji daje občutek varnosti. "Pred dvema tednoma sem dobesedno imela napad panike. Jokala sem in jokala in jokala, samo zato, ker sem postajala zelo živčna zaradi izida albuma. Ljudje so se me zelo ostro lotevali, veste, včasih te ljudje imajo radi, včasih te sovražijo. In ljudje so o meni govorili zelo zlobne stvari," je dejala.

Cardi B so z Diggsom začeli povezovati oktobra 2024. Uradno pa sta se v javnosti prvič skupaj pojavila maja 2025, ko sta obiskala košarkarsko tekmo v Madison Square Gardnu med Boston Celticsi in New York Knicksi.

Cardi B in Offset
Cardi B in Offset FOTO: AP

Pevka ima s svojim odtujenim možem, raperjem Offsetom, tri otroke. Nekdanji par ima sedemletno hčerko Kulture Kiari, štiriletnega sina Wave Seta in hčerko Blossom Belle, ki sta se je razveselila lanskega septembra. Zvezdnica je novico o tretji nosečnosti razkrila dan po tem, ko je vložila zahtevo za ločitev od Offseta. Osemletno hčerko Novo pa ima iz prejšnjega razmerja tudi Diggs.

Cardi B Nosečnost otrok Offset Stefon Diggs
