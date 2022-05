Cardi B čuti, da je ozaveščanje ljudi o problematikah njena dolžnost

Glasbeno ustvarjanje je 29-letni raperki Cardi B , ki prihaja iz skromne četrti v New Yorku, omogočilo spremembo življenskega sloga. A to ni vse, kar ji je omogočila velika platforma. Glasbenica se zaveda, da je s tem prejela tudi dolžnost, da svoj vpliv usmeri v pozitivne spremembe.

"Veliko ljudi mi sledi, ker jih zanima, kako sem oblečena. Želijo videti, kakšen je moj življenjski slog," je v pogovoru z Davidom Lettermanom dejala 29-letnica in pojasnila, da jim to z veseljem tudi pokaže in jih pri tem povabi, da se pozanimajo tudi o resnejših temah. "Čutim, da je moja dolžnost, da jim, medtem ko gledajo moje obleke in poslušajo mojo glasbo, pokažem, kaj se dogaja v svetu. Politike morda ne vključujem neposredno v svojo glasbo, a svojo platformo redno uporabljam. To sem počela že takrat, ko sem bila plesalka. Četudi se ti zdi, da ljudje na to niso pozorni, v resnici so," je poudarila.

Glasbenica, ki je v zadnji predsedniški kampanji sprva podprla senatorja Bernieja Sandersa, je v končnici volitev javno podporo izkazala sedanjemu predsedniku Združenih držav Amerike, s katerim je po videokonferenci spregovorila o perečih problemih. Med drugim sta Cardi B in Joe Biden govorila o rasni neenakosti, dostopnosti zdravstvenega zavarovanja in brezplačnem študiju, pozabila pa nista niti na vseprisotno pandemijo in težave, ki jih je ta prinesla.