Cardi B delila nasvet za zdrave lase: pranje s čebulno vodo

"Za zadnja dva pranja glave sem skuhala čebulo in to vodo uporabila za umivanje lasišča. To sem delala že pred šestimi leti, ko sem začela svojo pot do zdravih las. Nehala sem, ker sem postala resnično lena," je Cardi B zapisala na Instagramu in dodala, da je sedaj, ko je ponovno začela s to tehniko pranja las, rezultat takoj viden. "Je brez vonja (tehnika pranja, op. a.) in opazila sem, da je mojim lasem vrnila lesk."