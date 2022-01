Cardi B dobila tožbo proti blogerki, ki je želela oblatiti njeno ime

Cardi B je leta 2019 vložila tožbo zoper blogerko LaTasho Kebe, ki je svojim sledilcem (teh ima kar milijon), nenehno poročala o ameriški glasbenici. Zvezdnica pravi, da je blogerka postala obsedena z njo in da je bil njen glavni cilj, da bi oblatila njeno dobro ime. Lagala je, da naj bi imela Cardi B spolno prenosljiv herpes ter da naj bi imela težave z zlorabo prepovedanih substanc.

Med sojenjem, ki se je začelo v začetku letošnjega leta, sta bili na sodišču obe ženski – tako glasbenica kot blogerka, pišejo tuji mediji. "Počutila sem se poraženo in depresivno in nisem hotela spati s svojim možem. Njene obtožbe so me potolkle," je glasbenica leta 2019 povedala in dodala, da jo zaradi napadov pestijo huda utrujenost, kronično hujšanje, migrene in tesnoba. "Samo zlobna oseba bi lahko storila takšno s*****," je po poročanju dejala Cardi, nato pa se sodišču opravičila za svoj jezik.

Porota je ugotovila, da je LaTasha kriva v primeru obrekovanja, vdora v pevkino zasebnost in namernega povzročanja čustvene stiske. Blogerka bo morala glasbenici izplačati milijon evrov odškodnine.