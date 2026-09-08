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Cardi B in Offset kljub burni ločitvi skupaj praznovala z otrokoma

Los Angeles, 08. 09. 2026 08.09 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Cardi B in Offset kljub burni ločitvi skupaj praznovala z otrokoma

Cardi B in Offset sta kljub burnemu ločitvenemu postopku za en dan postavila nesoglasja na stran. Nekdanja zakonca sta se udeležila skupnega praznovanja rojstnih dni sina Wava in hčerke Blossom, ki praznujeta le nekaj dni narazen. Čeprav sta bila oba na zabavi, pa skupnih utrinkov nista delila.

Cardi B in Offset, nekdanja zakonca, sta pripravila skupno rojstnodnevno praznovanje za sina Wava in hčerko Blossom, ki rojstna dneva praznujeta le nekaj dni narazen. Čeprav sta oba delila utrinke z razkošne zabave, pa se na nobeni fotografiji ali posnetku nista pojavila skupaj. Razkošna zabava je bila prilagojena obema slavljencema. Za Blossom so pripravili pravljično Disneyjevo tematiko, medtem ko je bil del praznovanja za Wava obarvan v slogu priljubljenega lika ježka Sonica. Prostor so krasili veliki loki iz balonov, otroci pa so lahko uživali v bazenu z žogicami, pustnih igrah in številnih prigrizkih. Poskrbljeno je bilo tudi za odrasle, saj je bil na zabavi odprt bar.

Cardi B in Offset kljub burni ločitvi skupaj praznovala z otrokoma
Cardi B in Offset kljub burni ločitvi skupaj praznovala z otrokoma
FOTO: Profimedia

33-letna Cardi B se je za praznovanje prelevila v Minnie Mouse in oblekla rdečo pikčasto obleko, ki jo je kombinirala z rumenimi petami in bleščečimi mišjimi ušesi. Posebej ponosna je bila tudi na ponudbo hrane, saj je na praznovanju postavila kar stojnico mehiške restavracije Chipotle. Ob tem se je pošalila na račun svojega ljubezenskega življenja: "Se spomnite, ko sem rekla, da bom, če se poročim, na poroki imela stojnico Chipotle? No, še nekaj časa se ne bom poročila, imam pa cel kup otrok, zato imam seveda stojnico Chipotle." Pevka je pokazala tudi njuno najstarejšo hčerko, osemletno Kulture, ki je pred kamero uprizorila pravi manekenski sprehod in pozirala ob uspešnici Gnarly skupine Katseye. 34-letni Offset pa je delil posnetek Wava, ki je z bombažno sladkorno peno v roki veselo plesal. Čeprav sta bila nekdanja zakonca oba na praznovanju, skupnih utrinkov nista delila.

Cardi B in Offset v času, ko so bili njuni otroci še majhni
Cardi B in Offset v času, ko so bili njuni otroci še majhni
FOTO: Profimedia

Cardi B in Offset sta se poročila septembra 2017, njuno razmerje pa so skozi leta zaznamovali številni vzponi in padci. Večkrat sta se razšla in nato pobotala, preden je raperka leta 2024 še drugič vložila zahtevo za ločitev, ki je pozneje postala precej napeta. Zvezdnica je junija lani nekdanjega partnerja javno obtožila, da ni dovolj prisoten v življenju njunih otrok. Takrat je med drugim trdila, da je najmlajšo hčerko Blossom videl le približno petkrat. Offset je nekaj mesecev pozneje dejal, da si za svojo družino želi predvsem miru. "Želim si samo, da bi bilo v naši družini vse mirno in da bi nam uspelo," je povedal in poudaril: "Imava otroke, za katere morava skrbeti."

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Cardi B je po razhodu obrnila nov list. Marca je dejala, da se po ločitvi počuti, kot da se je na novo rodila. "Zdi se mi, kot da se je lani rodila nova oseba. Ne vem, ali je bila kriva ločitev ali pa se je v meni preprosto nekaj prebudilo. Vsekakor se počutim kot nova oseba," je povedala. Raperka je novembra 2025 dobila tudi sina z igralcem ameriškega nogometa Stefonom Diggsom.

Cardi B Offset otroka rojstni dan praznovanje

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