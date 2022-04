Cardi B in Offset objavila prvo fotografijo in ime sina

Pevka Cardi B in njen mož, raper Offset , sta po sedmih mesecih od rojstva njunega drugega otroka z javnostjo delila njegovo ime in prve fotografije. Fantku sta dala ime Wave Set Cephus , oba pa sta na družbenem omrežju Instagram delila tudi njegove fotografije.

Njuni sledilci so hitro opazili podobnost med dojenčkom in njegovo starejšo sestrico, 3-letno Kulture. 29-letna pevka je ob fotografiji dodala emojije dinozavra, valov in medvedka, njen 30-letni mož pa je ob fotografiji, na kateri ima Wave v ušesih velika diamantna uhana in okrog vratu več verižic, pripisal njegovo celo ime.