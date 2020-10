Cardi B in raper Offset znova skupaj

Potem ko je Cardi B po treh letih zveze v Atlanti vložila zahtevo za ločitev od ameriškega raperja Offseta , s katerim ima dveletno hči Kulture , si je zdaj očitno premislila. Zvezdnica je pred mesecem dni pojasnila, da je njun zakon 'nepopravljivo uničen' in ob tem zanikala vse možnosti za spravo, obenem pa ovrgla govorice, da bi razvezo želela zaradi njegove nezvestobe. Zdaj se je oglasila na omrežju Instagram in številnim sledilcem sporočila, da sta znova našla skupno srečo. To pa ni prvič, saj se je par, ki se je poročil septembra 2017, že nekajkrat razšel in se potem spet odločil za skupno pot.

"Poslušajte, sem samo nora ženska,"je pričela svoj nagovor oboževalcem na posnetku, ki ga je prek Instagrama prenašala v živo. "Sej veste, kako je, ko se z vsemi vami prepiram na družbenih omrežjih? To je natanko tako, kot je v odnosu med mano in mojim moškim. In ko ljudje rečejo, da počnem stvari za to, da bi pridobila pozornost, je odgovor ne– sem samo ponorela ženska."Ob tem je razložila, da so nihanja v razpoloženju pri njej izredno pogosta. "Začela sem ga pogrešati. Težko je, da se z najboljšim prijateljem ne pogovarjaš," je dodala in zavrnila govorice o tem, da je to storila, ker so ji pomembne materialne dobrine, in se s tem navezala na dejstvo, da ji je glasbenik podaril avto znamke Rolls-Royce s pripadajočim usnjenim sedežem za njuno hči.