Cardi B je med ločitvijo za nasvete o prebolevanju prosila Shakiro

Cardi B je razkrila, da je Shakiro prosila za nasvet, kako se spopasti s srčno bolečino po ločitvi od raperja Offseta . V novi epizodi podkasta On Purpose Jaya Shettyja je 33-letnica spregovorila o svojem čustvenem procesu prebolevanja, potem ko je z zvezdnikom končala sedemletni zakon. "Trajalo je mesece, da je srce reklo: 'Konec je.' Namesto mojih ust in možganov je moralo moje srce reči: 'Konec je,'" je razmišljala Cardi, rojena kot Belcalis Almánzar .

Dobitnica grammyja je s Shakiro sodelovala leta 2023, ko sta izdali singel Puntería, približno leto dni po Shakirini ločitvi od dolgoletnega partnerja Gerarda Piquéja in leto dni preden je Cardi še zadnjič vložila zahtevo za ločitev. Oba njuna moška pa naj bi bila nezvesta.

"Jaz sem rekla: 'Kako za vraga si to premagala?' In ona je rekla: 'Zgodilo se bo,'" je Cardi povedala o Shakirinem nasvetu in dodala: "In jaz sem rekla: 'Nikoli se ne bo zgodilo' in zgodilo se je. Potrebnega je bilo nekaj joka. Potrebnih je bilo nekaj misli, strašljivih misli. Ampak tukaj sem, dragi, tukaj sem in sem najmočnejša doslej."