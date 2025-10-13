Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tuja scena

Cardi B je med ločitvijo za nasvete o prebolevanju prosila Shakiro

Los Angeles, 13. 10. 2025 06.00 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
E.K.
Komentarji
0

Cardi B je v podkastu razkrila, da je po ločitvi od Offseta nasvete o prebolevanju iskala pri kolumbijski zvezdnici Shakiri. Slednja je takrat ravno premagala težko obdobje po razhodu z nogometašem Gerardom Piquéjem, zato je raperki dala nasvete iz prve roke.

Cardi B je razkrila, da je Shakiro prosila za nasvet, kako se spopasti s srčno bolečino po ločitvi od raperja Offseta. V novi epizodi podkasta On Purpose Jaya Shettyja je 33-letnica spregovorila o svojem čustvenem procesu prebolevanja, potem ko je z zvezdnikom končala sedemletni zakon."Trajalo je mesece, da je srce reklo: 'Konec je.' Namesto mojih ust in možganov je moralo moje srce reči: 'Konec je,'" je razmišljala Cardi, rojena kot Belcalis Almánzar.

Cardi B
Cardi B FOTO: Profimedia

Dobitnica grammyja je s Shakiro sodelovala leta 2023, ko sta izdali singel Puntería, približno leto dni po Shakirini ločitvi od dolgoletnega partnerja Gerarda Piquéja in leto dni preden je Cardi še zadnjič vložila zahtevo za ločitev. Oba njuna moška pa naj bi bila nezvesta.

"Jaz sem rekla: 'Kako za vraga si to premagala?' In ona je rekla: 'Zgodilo se bo,'" je Cardi povedala o Shakirinem nasvetu in dodala: "In jaz sem rekla: 'Nikoli se ne bo zgodilo' in zgodilo se je. Potrebnega je bilo nekaj joka. Potrebnih je bilo nekaj misli, strašljivih misli. Ampak tukaj sem, dragi, tukaj sem in sem najmočnejša doslej."

Shakira in Gerard Pique
Shakira in Gerard Pique FOTO: Profimedia

Cardi B ima z odtujenim možem sedemletno hčerko Kulture Kiari, štiriletnega sina Wave Seta in 13-mesečno hčerko Blossom Belle. Trenutno pa Američanka pričakuje svojega četrtega otroka z novim partnerjem, igralcem ameriškega nogometa Stefonom Diggsom.

Cardi B in Offset
Cardi B in Offset FOTO: AP

Spomnimo, 32-letnica je julija 2024 tik ob oznanitvi tretje nosečnosti z Offsetom oznanila, da se z očetom svojih otrok tudi ločuje. Par je imel pester zakon, med razmerjem sta se večkrat razšla. Zvezdnica je zahtevo za ločitev prvič vložila leta 2020, a jo je kasneje preklicala. Njuna ločitev doslej še ni uradno zaključena.

Cardi B Shakira Offset Ločitev Gerard Pique
Naslednji članek

V zaporu ubili pevca Iana Watkinsa

SORODNI ČLANKI

Cardi B četrtič noseča: otroka pričakuje z novim partnerjem

Cardi B zaradi sodnih stroškov prodaja novo verzijo albuma: Sodna izdaja

Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v Los Angelesu

Cardi B zanikala, da je opraskala in pljunila varnostnico

Hčerka Cardi B popisala mamino torbo, vredno več kot 60.000 dolarjev

Cardi B izzvala Trumpa zaradi uničenih čevljev, zahteva vrnitev izgnanega strica

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286