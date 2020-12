Cardi B možu čestitala z intimnim videom

Slavni raper Offset je 14. decembra slavil 29 let. Ob tej priložnosti mu je za rojstni dan voščila tudi njegova žena Cardi B, ki je na Instagramu, kjer ima skoraj 79 milijonov sledilcev, objavila osebni video in rojstnodnevno voščilo.

"Vse najboljše, možek. Še na mnogo let. Želim ti še več pozitivnosti, modrosti, zdravja in da boš s pomočjo Boga še naprej dober po srcu … Ljubim te," je zapisala in se mu ob tem še zahvalila, ker ji je v preteklih mesecih pomagal pri poslovanju. Ob zapisu pa je objavila še precej intimen video, v katerem jo njen mož poljublja po vratu in ji izkazuje nežnosti. Pod njeno objavo so se hitro vsuli komentarji z vsega sveta, v katerih so njeni sledilci slavnemu raperju voščili za rojstni dan.