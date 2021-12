Cardi B možu za 30. rojstni dan dala ček v vrednosti 2 milijona dolarjev

Cardi, ki ima z raperjem triletno hčerko Kulture in trimesečnega sina, je prejšnji teden na Instagramu zapisala: "Vse najboljše mojemu možu, najboljšemu prijatelju in očku." "Tako zelo te imam rada in tako sem ponosna nate," je dodala. " Skupaj smo premagali toliko. Ljubim moškega, v katerega se spreminjaš in ljubim očeta, kakršen si."

"Hvala, ker mi vedno stojiš ob strani, ker si odličen zaupnik in svetovalec … Tako sem srečna, da si moj partner, ki vzgaja najina čudovita otroka. Imaš toliko projektov in podjetij, ki jih upravljaš in vodiš, vendar si mi z najinima otrokoma na tej poti tako zelo pomagal." Za konec je še zapisala, da ga ljubi in da prihaja na njegovo zabavo.

Cardi in Offset sta se na skrivaj poročila septembra 2017, raperka pa je poroko potrdila šele leto kasneje, ko je razkrila, da pričakujeta otroka. Njuno razmerje je bilo vse prej kot idealno. Čeprav sta poročena že skoraj štiri leta, je imel parček kar nekaj vzponov in padcev. Cardi B je partnerja pred časom javno obtožila varanja, a je kasneje vseeno ostala z njim in mu odpustila grehe. Že nekaj mesecev kasneje, septembra 2020, je vložila ločitvene papirje, nato pa sporočila, da si je premislila in preklicala ločitev ter možu dala novo priložnost.