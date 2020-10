Cardi B na Instagramu delila posnetek Jelene Karleuša

To pa ni prva Jelenina 'navezava' s katero od ameriških zvezdnic. Pred leti je srbska diva Kim Kardashian obtožila, da ameriška resničnostna zvezdnica ponavlja za njo in da kopira njen edinstven stil. Po pevkinih obtožbah, češ da jo Kim posnema, se je Američanka oglasila na Twitterju in Jeleno pohvalila.

"Moj 'Woman Crush Wednesday' ali 'Sredina zatreskanost v žensko' je tokrat srbska pop pevka Jelena Karleuša. Prvič sem slišala zanjo, ko so ljudje primerjali najin stil, nekateri so celo zatrjevali, da sem jo posnemala. Seveda sem jo morala preveriti. Ona je fantastična! Nekaj najinih stilov je v resnici videti podobnih. Rada imam njen drzen stil. Obe sva totalno glamurozni dekleti! Zdi se mi, da je zelo vplivna, delavna, in to imam rada. Moje spoštovanje!''se je Kim Kardashian takrat razpisala na Twitterju, Karleuša pa se je na družbenem omrežju odzvala: "Ne vem, kaj naj rečem. Brez besed ... s spoštovanjem."