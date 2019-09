Cardi B: Na snemanju so me spolno nadlegovali

Ameriška rap glasbenica, 26-letna Cardi B, je v intervjuju za oddajo Untold Stories of Hip Hop šla tudi v zelo osebne vode. Tako je priznala, da je bila pred leti, ko še ni bila svetovno znana, žrtev spolnega nadlegovanja. "Nikoli ne bom pozabila, ko sem imela fotografiranje za neko revijo. Fotograf se mi je približal in me vprašal, ali res želim biti v reviji. Nato pa je iz hlač potegnil penis."

Pevka je presenečeno odgovorila, da je to noro in jezno odkorakala s snemanja. A ni ostala tiho, incident je prijavila odgovornim pri reviji, a osebje je le skomignilo z rameni – po njihovem mnenju fotograf ni naredil nič narobe.

"Ko vidim dogajanje okoli gibanja Me Too – na ulicah živijo dekleta, za katera vem, da so šla skozi isto. Ko ti nekdo da občutek, da moraš narediti določeno stvar, da dobiš nekaj ... To se dogaja vsak, res vsak dan." Dodala je še, da kljub temu, da je od tega minilo že nekaj časa, dogodka ne bo nikoli pozabila.

Ko jo je novinar vprašal, kako bi se na spolno nadlegovanje odzvala danes, pa je izstrelila, da se to ne bi zgodilo oziroma če bi se dotični incident res zgodil, bi z osebo obračunala tudi na družbenih omrežjih.