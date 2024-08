Cardi B naznanila nosečnost, tik po vložitvi zahteve za ločitev

Cardi b je svoje oboževalce šokirala kar dvakrat, najprej z vložitvijo zahteve za ločitev, kasneje pa še z oznanitvijo nosečnosti. 31-letna reperka je noseča in pričakuje tretjega otroka, novico je potrdila na družbenem omrežju. "Z vsakim koncem pride nov začetek! Tako sem hvaležna, da sem to sezono delila s teboj, prinesel si mi več ljubezni, več življenja in mi daješ novo moč!" je zapisala poleg fotografij, na katerih nosi rdečo obleko, ob tem pa razkazuje svoj nosečniški trebušček.

"Spomnil si me, da lahko imam vse! Spomnil si me, da mi nikoli ni treba izbirati med življenjem, ljubeznijo in mojo strastjo! Zelo te imam rada in komaj čakam, da boš priča temu, kar si mi pomagal doseči! Veliko lažje je prenašati življenjske preobrate in preizkušnje v ležečem položaju, v mirovanju, a ti, tvoj brat in tvoja sestra ste mi pokazali, zakaj se je vredno prebiti skozi!" je še zapisala v sporočilu namenjenemu svojemu še ne rojenemu dojenčku. Kljub temu da je noseča, pa se ji očitno ni uspelo pobotati s svojim možem, pevka je namreč vložila zahtevo za ločitev od odtujenega moža Offseta, je za Page Six potrdil njen predstavnik. Dodatnih podrobnosti niso navedli, so pa izdali, da pevka zahteva primarno skrbništvo nad njunimi otroki in da tokrat od tega ne odstopa.

Vir, ki je seznanjen s situacijo, pa je za Page Six povedal, da najnovejše govorice o Offsetovi nezvestobi niso bile ključne pri njeni odločitvi. "Odtujila sta se. To ju je pripeljalo do te odločitve bolj kot karkoli drugega," je trdil poznavalec in dodal: "To je nekaj, kar želi narediti." Novice o njegovi nezvestobi se sicer pojavljajo že od samega začetka njune zakonske zveze. Ravno ta teden je reper skupine Migos zanikal najnovejše govorice o varanju potem, ko so ga javno opazili z žensko, s katero naj bi nekoč že bil v razmerju.