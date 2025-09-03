Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstva Tuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scena Tuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tuja scena

Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v Los Angelesu

Los Angeles, 03. 09. 2025 10.54 | Posodobljeno pred 54 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
K.Z.
Komentarji
2

Na sojenju v Los Angelesu je porota odločila, da raperka Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v zgradbi, kjer je njena ginekološka ambulanta. Emani Ellis je zvezdnico tožila, ker naj bi jo med sporom opraskala z dolgimi nohti in opljuvala, od nje pa je zahtevala 21 milijonov evrov odškodnine.

Porota je odločila, da Cardi B ni kriva za napad na varnostnico Emani Ellis, ki jo je obtožila, da jo je opraskala z 7,5 centimetra dolgim nohtom in jo pred ginekološko ambulanto opljuvala. Do incidenta je prišlo leta 2018, ko je bila zvezdnica noseča, javnost pa o tem, da pričakuje otroka, še ni bila obveščena.

Cardi B ni kriva napada na varnostnico.
Cardi B ni kriva napada na varnostnico. FOTO: Profimedia

Sojenje v civilni zadevi je bilo na družbenih omrežjih deležno veliko pozornosti, saj je bilo raperkino pričanje o incidentu zelo barvito, navdušila pa je tudi s svojim videzom. Kot je povedala pred sodnikom in poroto, ji je varnostnica sledila in jo snemala s telefonom, s tem pa vdrla v njeno zasebnost. Ellisova je za incident dejala, da jo je travmatiziral.

Porota je v približno eni uri odločila, da zvezdnica ni kriva varnostničinih obtožb, Cardi pa je po razsodbi v izjavi za medije povedala: "Delam cele dneve in garam, da zaslužim denar zase, za svoje otroke in ljudi, ki jih imam rada. Zato ne mislite, da me boste tožili, jaz pa bom pristala na poravnavo." Ob tem je pozvala oboževalce, naj ne nadlegujejo varnostnice in njene družine, saj je razsodba jasna.

Preberi še Cardi B zanikala, da je opraskala in pljunila varnostnico

Zvezdnica je med pričanjem priznala, da se je z varnostnico v zgradbi, kjer je ginekološka ambulanta, soočila, zanikala pa je napad. "Nisem se je niti dotaknila. Prišlo je do besednega spopada, a niti približno ni prerasel v fizični spopad," je povedala in priznala, da je začela vpiti žaljivke in jo opozorila, naj se umakne. "Dobesedno sva se drli druga na drugo," je še dejala med pričanjem.

Varnostnica je med svojim pričanjem dejala, da je zvezdničino ime zavpila iz navdušenja, ko jo je zagledala, o njeni prisotnosti pa ni govorila z nikomer, prav tako je ni snemala. Zatrdila je, da jo je raperka obtožila, da je širila novice o njeni prisotnosti, nato pa jo žalila in ji grozila. Na koncu naj bi jo napadla.

cardi b sojenje napada razsodba nedolžna varnostnica
Naslednji članek

Kontroverznega pisca na letališču aretirali zaradi spornih zapisov

SORODNI ČLANKI

Hčerka Cardi B popisala mamino torbo, vredno več kot 60.000 dolarjev

Cardi B izzvala Trumpa zaradi uničenih čevljev, zahteva vrnitev izgnanega strica

Cardi B o svojih otrocih: Pomembno je, da zaslužijo milijardo

Oboževalci Cardi B ugibali o imenu tretjega otroka: Bloom ali Blossom?

Raperka Cardi B okreva po urgentni hospitalizaciji

Offset trdi, da je Cardi B med nosečnostjo spala z drugim moškim: Povej resnico

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Ročak
03. 09. 2025 11.48
Že po zahtevi za 21 mio vidiš, da je premaknjena. Pa dvomim, da obstaja 7,5 cm dolg noht, tudi če bi obstajal bi bil neuporaben za praskanje.
ODGOVORI
0 0
SEJBOBOL
03. 09. 2025 11.22
+1
21 mio za praske in pljunc , če ma kdo 21 mio in mi joh da sem pripravljen prenesti praske in plunec ... Naj se javi kdo ....
ODGOVORI
1 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198