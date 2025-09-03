Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v Los Angelesu

Na sojenju v Los Angelesu je porota odločila, da raperka Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v zgradbi, kjer je njena ginekološka ambulanta. Emani Ellis je zvezdnico tožila, ker naj bi jo med sporom opraskala z dolgimi nohti in opljuvala, od nje pa je zahtevala 21 milijonov evrov odškodnine.

Porota je odločila, da Cardi B ni kriva za napad na varnostnico Emani Ellis, ki jo je obtožila, da jo je opraskala z 7,5 centimetra dolgim nohtom in jo pred ginekološko ambulanto opljuvala. Do incidenta je prišlo leta 2018, ko je bila zvezdnica noseča, javnost pa o tem, da pričakuje otroka, še ni bila obveščena.

Cardi B ni kriva napada na varnostnico. FOTO: Profimedia icon-expand

Sojenje v civilni zadevi je bilo na družbenih omrežjih deležno veliko pozornosti, saj je bilo raperkino pričanje o incidentu zelo barvito, navdušila pa je tudi s svojim videzom. Kot je povedala pred sodnikom in poroto, ji je varnostnica sledila in jo snemala s telefonom, s tem pa vdrla v njeno zasebnost. Ellisova je za incident dejala, da jo je travmatiziral. Porota je v približno eni uri odločila, da zvezdnica ni kriva varnostničinih obtožb, Cardi pa je po razsodbi v izjavi za medije povedala: "Delam cele dneve in garam, da zaslužim denar zase, za svoje otroke in ljudi, ki jih imam rada. Zato ne mislite, da me boste tožili, jaz pa bom pristala na poravnavo." Ob tem je pozvala oboževalce, naj ne nadlegujejo varnostnice in njene družine, saj je razsodba jasna.