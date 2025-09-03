Cardi B ni kriva za napad na varnostnico v Los Angelesu

Porota je odločila, da Cardi B ni kriva za napad na varnostnico Emani Ellis, ki jo je obtožila, da jo je opraskala z 7,5 centimetra dolgim nohtom in jo pred ginekološko ambulanto opljuvala. Do incidenta je prišlo leta 2018, ko je bila zvezdnica noseča, javnost pa o tem, da pričakuje otroka, še ni bila obveščena.
Sojenje v civilni zadevi je bilo na družbenih omrežjih deležno veliko pozornosti, saj je bilo raperkino pričanje o incidentu zelo barvito, navdušila pa je tudi s svojim videzom. Kot je povedala pred sodnikom in poroto, ji je varnostnica sledila in jo snemala s telefonom, s tem pa vdrla v njeno zasebnost. Ellisova je za incident dejala, da jo je travmatiziral.
Porota je v približno eni uri odločila, da zvezdnica ni kriva varnostničinih obtožb, Cardi pa je po razsodbi v izjavi za medije povedala: "Delam cele dneve in garam, da zaslužim denar zase, za svoje otroke in ljudi, ki jih imam rada. Zato ne mislite, da me boste tožili, jaz pa bom pristala na poravnavo." Ob tem je pozvala oboževalce, naj ne nadlegujejo varnostnice in njene družine, saj je razsodba jasna.
Zvezdnica je med pričanjem priznala, da se je z varnostnico v zgradbi, kjer je ginekološka ambulanta, soočila, zanikala pa je napad. "Nisem se je niti dotaknila. Prišlo je do besednega spopada, a niti približno ni prerasel v fizični spopad," je povedala in priznala, da je začela vpiti žaljivke in jo opozorila, naj se umakne. "Dobesedno sva se drli druga na drugo," je še dejala med pričanjem.
Varnostnica je med svojim pričanjem dejala, da je zvezdničino ime zavpila iz navdušenja, ko jo je zagledala, o njeni prisotnosti pa ni govorila z nikomer, prav tako je ni snemala. Zatrdila je, da jo je raperka obtožila, da je širila novice o njeni prisotnosti, nato pa jo žalila in ji grozila. Na koncu naj bi jo napadla.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.