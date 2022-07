Cardi B noče varušk: Hčere nisem želela pustiti v varstvu drugih

Cardi B je pred kratkim prišla do spoznanja, da si njena mati zasluži še več spoštovanja, kot ji ga je izkazovala do sedaj. Zvezdnica, ki svoje štiriletne hčerke noče pustiti pri varuškah, je v nedavnem intervjuju razkrila, da sta njena otroka skoraj istočasno zbolela, ker pa je zanju skrbela ona, se je morala soočiti s preobremenjenostjo. To jo je spomnilo na njeno mamo, ki je ves čas sama skrbela zanjo in njeno mlajšo sestro.

Čeprav je naporno vzgajati dva otroka, ki še nista dopolnila pet let, pa zvezdnica dejstva, da je zelo vključena v vzgojo svojih otrok, ne bi zamenjala za nič na svetu. To je tudi razlog, zakaj še nikoli ni najela varuške za svojo štiri leta staro hčer Kulture . "Ko je prispel dojenček, nisem niti pomislila na to, da bi najela varuško, saj me je misel na to, da bi bil kdor koli drug razen družinskih članov v njeni bližini, plašila. Še nikoli nisem najela varuške za Kulture," je razkrila.

"Izčrpana sem, saj sem bila preobremenjena in prestrašena," je o času, ko sta zbolela oba njena otroka, povedala Cardi B. "Spomnila sem se na svojo mamo in kolikokrat je morala to preživljati ona, saj sva s sestro največkrat zboleli ob istem času. Še nikoli nisem tako cenila svoje mame kot sedaj, ko imam svoje otroke," je še dodala.

Če ne bi imela pomoči družinskih članov, pa prav gotovo ne bi zmogla krmariti med starševstvom in uspešno kariero. Kljub temu, da ji veliko pomagajo straši, pa je pozorna na to, da na njihova ramena ne prelaga preveč bremena: "Starši so že živeli svoje življenje in vzgojili svoje otroke. Sedaj so že v letih in nimajo tolike energije kot nekdo v svojih dvajsetih. Nikoli nisem daleč stran od svojih otrok, saj je to moja materinska dolžnost."

29-letna zvezdnica je dejala, da se je kot mati naučila skrbnosti in sočutja, materinstvo pa je največja nagrada: "Do ljudi imam več sočutja. Občutek imam, da ljudi bolje razumem. Res imam veliko sočutja - ljubezni in razumevanja - za vse matere tega sveta. Nimamo izgovorov, moramo storiti to. Spoštujem dobre matere, ki zgodaj vstajajo, garajo in delajo - že samo skrb za otroke je delo. Vzgoja otrok je delo."