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Cardi B novopečenim zvezdnikom svetuje: Ne posegajte po drogah

Los Angeles, 28. 08. 2026 16.41 pred 40 minutami 2 min branja 0

Avtor:
Tj.Ž.
Cardi B novopečenim zvezdnikom svetuje: Ne posegajte po drogah

Slava ima tudi svojo manj bleščečo plat, kar dobro ve Cardi B. 33-letna raperka je spregovorila o pritiskih, ki jih prinaša življenje pod drobnogledom javnosti, in priznala, da nanje nikoli ne moreš biti povsem pripravljen. Tistim, ki se s slavo šele spoznavajo, pa je namenila jasen nasvet: "Ne glede na vse ne posegajte po drogah."

Cardi B je odkrito spregovorila o manj prijetni plati slave. 33-letna raperka, katere pravo ime je Belcalis Almánzar, je v pogovoru za Vogue Arabia odkrito spregovorila o manj bleščeči plati slave in pritiskih, ki jih prinaša življenje pod drobnogledom javnosti. Po eni strani ji slava prinaša zadovoljstvo in občutek, da je dokazala, česa je sposobna. "Vedno znova sem dokazala, da so se številni motili glede mene. Dobro se počutim ob tem, da sem dosegla stvari, ki jih ni nihče drug," je pojasnila.

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Čeprav je že od nekdaj sanjala o velikem uspehu, si ni predstavljala, kakšno bo v resnici življenje slavne osebe. Priznala je, da ni pričakovala tolikšnega stresa in nenehnega nadzora javnosti. "Zato pravijo, da moraš paziti, kaj si želiš, saj se ti želja lahko tudi uresniči. Biti slaven prinaša ogromno stvari in včasih se mi zdi, da se za vse to sploh nisem prijavila," je priznala in dodala: "Pravzaprav se ne moreš zaščititi. Na takšen pritisk ne boš nikoli zares pripravljen."

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Kljub pritiskom, ki spremljajo življenje pod žarometi, ima raperka jasno mejo, ki je pri spopadanju s slavo ne želi prestopiti. Enako svetuje tudi drugim, ki se znajdejo v podobnem položaju. "Najti moraš način, ki ti pomaga pri spopadanju s slavo. Toda ne glede na to, kakšen način izbereš, samo ne zateci se k drogam, prav?" je opozorila. "Vem, da je težko. Res vem. Biti slaven je skoraj kot nekakšna miselna igra, toda ne glede na vse ne posegajte po drogah," je še dodala zvezdnica.

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