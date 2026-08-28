Cardi B novopečenim zvezdnikom svetuje: Ne posegajte po drogah

Cardi B je odkrito spregovorila o manj prijetni plati slave. 33-letna raperka, katere pravo ime je Belcalis Almánzar, je v pogovoru za Vogue Arabia odkrito spregovorila o manj bleščeči plati slave in pritiskih, ki jih prinaša življenje pod drobnogledom javnosti. Po eni strani ji slava prinaša zadovoljstvo in občutek, da je dokazala, česa je sposobna. "Vedno znova sem dokazala, da so se številni motili glede mene. Dobro se počutim ob tem, da sem dosegla stvari, ki jih ni nihče drug," je pojasnila.

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Čeprav je že od nekdaj sanjala o velikem uspehu, si ni predstavljala, kakšno bo v resnici življenje slavne osebe. Priznala je, da ni pričakovala tolikšnega stresa in nenehnega nadzora javnosti. "Zato pravijo, da moraš paziti, kaj si želiš, saj se ti želja lahko tudi uresniči. Biti slaven prinaša ogromno stvari in včasih se mi zdi, da se za vse to sploh nisem prijavila," je priznala in dodala: "Pravzaprav se ne moreš zaščititi. Na takšen pritisk ne boš nikoli zares pripravljen."