Cardi B zanika varanje, razlog za ločitev naj bi bili prepiri

Glasbenica Cardi B je s svojimi oboževalci na Instagramu delila pravi razlog, zakaj se je po treh letih odločila za ločitev od Offseta. Zanika kakršnokoli prevaro, imela je le dovolj nestrinjanja in prepirov.

"Najlepše se vam zahvaljujem. Vendar v resnici tolažbe ne potrebujem," je Cardi B povedala svojim sledilcem. "V redu sem. Sporočiti želim, da nisem potočila niti ene solze." 27-letnica je priznala, da sta imela z raperjem že nekaj časa težave, tokrat pa so bile stvari drugačne. "Tokrat nisem jokala. Želite vedeti, zakaj? Razlog je, da moja ločitev ni bila posledica varanja ali podobnih dejanj. Ljudje sklepajo, da vedo, kaj je razlog. Prav tako so prepričani, da pričakuje otroka z drugo žensko. To je čista laž."Skupaj imata sicer dveletno hčer Kulture Kiari Cephus, Offset pa ima iz prejšnjih zvez še tri otroke.

icon-expand Cardi B in Offset gresta po štirih letih razmerja vsak svojo pot. FOTO: Profimedia

"Pravzaprav sem se naveličala prepiranja. Nimava enakega pogleda na svet in to je bila točka preloma," je povedala o razlogu in dodala, da se ni zgodilo nič norega, kot predvidevajo nekateri. "Včasih gredo ljudje preprosto vsak svojo pot. Z njim sem bila skupaj štiri leta in skupaj imava otroka. Zahvaljujem se vsem, ki so izkazali ljubezen. V redu sem. Nisem žalostna," se je še zahvalila oboževalcem.