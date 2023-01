Cardi B o preklicu ločitvenih papirjev: Spremenil se je zame

"Z Offsetom se nisva nič videla. Tistega leta sem vložila zahtevek za ločitev," je o enem izmed težjih obdobij v svojem življenju spregovorila Cardi B . "Ločitveni papirji so bili za mojega moža lekcija," je še priznala v oddaji The Jason Lee Show .

Raperka, ki se je za ločitev odločila zaradi moževe nezvestobe, je v oddaji tudi razkrila, da se je njen mož po tem resnično spremenil in da je njun odnos sedaj boljši kot kadar koli prej. "Želela sem, da preneha s tem. Ustavil se je in se spremenil in to mi je pokazalo, da se želi spremeniti zame," je dodala zvezdnica, ki kot razlog za ločitev ni navedla varanja, temveč nepremostljive razlike.