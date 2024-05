Cardi B o svoji karieri in uspešnicah: Več kot dobiš, več želiš

Zvezdniška moč Cardi B je na najvišji ravni vseh časov, zahvaljujoč njenemu zadnjemu mejniku. Pred dnevi se je ustvarjalka uspešnic pojavila v zadnji epizodi Spotifyjevega Billions Cluba: The Series – digitalne franšize, ki prikazuje umetnike, ki proslavljajo karierni dosežek, potem ko presežejo milijardo predvajanj na platformi. Cardi je prejela plakete za štiri svoje uspešnice na Billboardovi lestvici – Girls Like You skupine Maroon 5 , WAP z Megan Thee Stallion , I Like It z J Balvinom in Bad Bunnyjem ter Taki Taki s Seleno Gomez , Ozuno in DJ Snakom , kar ji je pomagalo vstopiti v poseben klub.

Raperka je obudila posebne spomine, povezane z skladbami. Najprej se je dotaknila pesmi Girls Like You. "'Girls Like You' nikoli ne bi mogla biti jaz," se je pošalila. Sodelovanje leta 2017, izdano leto pred njenim debitantskim albumom Invasion of Privacy, je bila "popolna pesem, ki jo lahko posvetim svojemu otroku," je dejala. "Bila sem noseča s hčerko, ko sem naredila to pesem," je pojasnila z grammyjem nagrajena umetnica. "Zato se me ta pesem med izvajanjem dotakne nekoliko drugače."

Cardi je tudi povedala, da je bila njena založba takrat proti tej pesmi, "zdelo se jim je, da bo tekmovala z mojim albumom, ampak meni je bila res všeč, čutila sem, da jo moram narediti, in potem sem jo," je dejala in nadaljevala: "Nikoli si nisem mislila, da bo postala taka uspešnica. Vedno se sprašuješ, ali bo še kakšna tvoja pesem imela takšno moč? Da milijarda ljudi poje pesem besedo za besedo in jo celo pozna, je neverjeten dosežek in dokaz, da lahko to narediš."