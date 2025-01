Cardi B o svojih otrocih: Pomembno je, da zaslužijo milijardo

Cardi si svoje tri otroke deli z odtujenim možem Offsetom . Skupaj imata šestletno hči Kulture , triletnega sina Wavea in štirimesečno hčerko, katere imena še ni razkrila. Zvezdnica je pred kratkim delila čudovit posnetek svoje hčerke na družbeno omrežje in mu pripisala: "Moja dojenčica je danes stara štiri mesece in je tako velika."

Avgusta 2024 je Cardi objavila, da pričakuje svojega tretjega otroka en dan po tem, ko je že drugič vložila zahtevo za ločitev od Offseta. Novico je delila tako, da je na Instagramu objavila fotografije v rdeči obleki, ki so razkazovale njen nosečniški trebušček. "Z vsakim koncem pride nov začetek! Tako sem hvaležna, da sem to sezono delila s teboj, prinesel si mi več ljubezni, več življenja in mi daješ novo moč! Spomnil si me, da lahko imam vse! Spomnil si me, da mi nikoli ni treba izbirati med življenjem, ljubeznijo in mojo strastjo! Zelo te imam rada in komaj čakam, da boš priča temu, kar si mi pomagal doseči! Veliko lažje je prenašati življenjske preobrate in preizkušnje v ležečem položaju, v mirovanju, a ti, tvoj brat in tvoja sestra ste mi pokazali, zakaj se je vredno prebiti skozi!" je zapisala v sporočilu, namenjenemu svojemu takrat še nerojenemu dojenčku.