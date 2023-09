Cardi B ob peti obletnici poroke z Offsetom: Toliko stvari mi je všeč na tebi

Cardi B in Offset sta pred kratkim praznovala peto obletnico zakona. Ob tej priložnosti je Cardi B na Instagramu delila prikupen videoposnetek ogromnega cvetličnega aranžmaja, ki ga je prejela od svojega moža. "Všeč mi je dejstvo, da sem z odraslim moškim, ki bo pomagal rasti obema," je zapisala pod objavo in z njo proslavila svojo ljubezen do raperja.

V čast obletnice poroke z Offsetom je Cardi B na svojem profilu na Instagramu delila videoposnetek, v katerem je izrazila naklonjenost svojemu možu."Najlepša hvala, srček," je 30-letnica pripisala objavi. V ozadju je igrala glasba, raperka pa je pela in razkazovala preddverje, okrašeno s cvetjem. "Hvala za rože, opolnomočenje, zaščito in ker si odličen oče najinim otrokom. Toliko stvari mi je všeč na tebi," je dodala.

icon-expand Cardi B in Offset sta praznovala peto obletnico poroke. FOTO: Profimedia

Zvezdnica je pod objavo naštela, kaj najbolj občuduje pri svojem 31-letnem možu: "Všeč mi je dejstvo, da sem z odraslim moškim, ki bo zagotovil, zaščitil in pomagal rasti nama obema in bo prenesel moja usta, moj odnos, mojo samozavest, mojo šibkost in vse to." Nato pa je priznala, da ji je pri Offsetu najbolj všeč to, da si vzame čas, da jo preuči, in vedno posveča pozornost temu, kar ji je všeč. Od njenih najljubših barv, najljubše znamke oblačil do njene najljubše hrane. "Vedno so majhne stvari tiste, ki me nasmejijo ali celo presenetijo. Veselo obletnico poroke za naju," je dodala.

Offset je pevko oktobra 2017 javno zaprosil med koncertom skupine Power 99 Powerhouse v Filadelfiji, par pa se je nato odločil za zasebno poroko leta 2017 v Atlanti. Skupaj imata dva otroka, petletno hčerko Kulture Kiari in dvoletnega sina Wave Seta. Offset je tudi oče 13-letnemu Jordanu, 8-letnemu Kodyju in 8-letni hčerki Kalei Marie iz prejšnjih zvez. V začetku tega meseca, med promocijo svojega novega singla Bongos, je Cardi B v ameriškem podkastu The Morning Mash Up spregovorila o svojem odnosu z Offsetom.

Priznala je, da si pred zmenkom nikoli ne bi mislila, da se bo na koncu poročila s članom skupine Migos, in dodala, da je zelo drugačna od svojega moža. "Zelo sva si različna. Jin in jang, zares. Toda ena stvar, ki nama je obema všeč, je družina. Drug drugemu sva v oporo. Vem, da me on stoodstotno podpira in jaz njega stoodstotno. Res potrebujeva ta ogenj. Mislim, midva sva različni osebi, sva zelo, zelo različna drug od drugega, ampak mislim, da je to tisto, zaradi česar delujeva," je nadaljevala.

Raperka in Megan Thee Stallion sta pred kratkim predstavili svoj novi singel Bongos na podelitvi nagrad MTV Video Music Awards 2023 v New Jerseyju. Ko sta dami stopili na oder, je bilo v prvi vrsti videti Offseta, ki je plesal na pesem. Kamere so ga ujele, kako skače in navija za svojo ženo.