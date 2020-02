Cardi B objavila fotografijo otroka in obsodila kritike

Cardi B se je s partnerjem, raperjem Offsetom, odločila, da hčerinih fotografij ne bo objavljala na družbenih omrežjih. Starši enoletne deklice Kulture Kiari Cephus so se tako odločili zaradi zlobnih jezikov, ki se po navadi odzovejo na tovrstne objave.

Pevka s partnerjem Offsetom in Kulture

Z grammyjem nagrajena raperka, ki je deklico rodila julija 2018, si je premislila nekaj mesecev po rojstvu, na njo so vplivale besede partnerja: ''Tako je lepa. Boš videla, kako bodo ljudje ponoreli.'' To jo je prepričalo, da svetu vseeno ponudil kakšno fotografijo deklice, saj ni prenesla ugibanj javnosti: ''Govorili so, da njenih fotografij ne objavljam zato, ker je zagotovo grda.''To je tudi glavni razlog, da se je Offset odločil, da dekličino fotografijo takoj objavi, samo da dokaže nasprotno. Ker pa sta v tistem obdobju prejemala sporočila z grožnjami, sta obenem verjela, da si svet teh slik niti ne zasluži.