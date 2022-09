Cardi B obsojena na 15 dni družbeno koristnih del zaradi napada v striptiz klubu

Cardi B je priznala krivdo v dveh točkah obtožnice, v kateri so jo obtoževali fizičnega obračuna, ki se je zgodil pred štirimi leti v enem izmed newyorških striptiz klubov, kjer je napadla dve natakarici. Raperka naj bi takrat svojima pomočnicama naročila, naj ženski napadeta s steklenicami in stoli.

Cardi B, katere pravo ime je Belcalis Marlenis Almánzar, je bila leta 2018 obtožena ogrožanja in nepremišljenega napada, ker je v striptiz klubu v okrožju Queens v New Yorku načrtovala in sodelovala v napadu dveh natakaric. Zvezdnici naj bi pomagali še dve sodelavki, 29-letnica pa je sedaj priznala krivdo v obeh točkah obtožnice.

icon-expand Cardi B FOTO: Profimedia

Raperka je sklenila dogovor, da bo opravila 15 dni družbeno koristnega dela, s tem pa se bo izognila sojenju in potencialni zaporni kazni, zvezdnica pa se je strinjala tudi, da se prihodnja tri leta ne bo približala žrtvama, ki ju je napadla. "Del odraščanja in dozorevanja je tudi to, da priznaš svoja dejanja. To je tudi pravilo, ki ga skušam vcepiti svojim otrokom, a zgled se začne z mano. V preteklosti sem sprejela nekaj napačnih odločitev, s katerimi se sedaj ne bojim soočiti. Ti dogodki me ne opredeljujejo in niso odraz tega, kdo sem. Veselim se, da bo tega konec in se bom lahko ponovno posvetila stvarem, ki jih imam rada," je dejala v izjavi.

icon-expand Cardi B na poti iz sodišča FOTO: Profimedia

Kot poroča New York Times, je Cardi delila nekaj podrobnosti o dveh incidentih, ki sta del dogovora s sodiščem. Zvezdnica naj bi se dva ločena večera odpravila v klub, kjer je nato napadla natakarico, ob napadu pa naj bi jo boksnila, z njeno glavo udarila ob šank in jo cukala za lase. Skupina s Cardi B na čelu se je čez dva tedna vrnila v klub, kjer so v drugo žrtev, ki je sestra prve žrtve, metali steklenice z alkoholnimi pijačami.