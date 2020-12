Cardi B po kritikah zaradi nakupa drage torbice spodbudila dobrodelno akcijo

''Smo sredi krize, ljudje ne morejo nahraniti svojih družin, študentje se utapljajo v dolgovih, nekateri pa umirajo zaradi covida-19. Večina od nas nima v žepu niti 70 evrov, torej je to, da boš zapravila kar 70 tisočakov za torbico, zelo narobe,'' je zapisal eden od oboževalcev. Drug se je odzval z besedami: ''Cardi, trenutno so časi izredno težki in mnogo ljudi se boji, ali bodo lahko sploh obdržali streho nad glavo ali dali hrano na mizo. Radi te imamo, vendar nam v preteklih mesecih nihče ni pomagal.''

Priljubljena raperka je prebrala komentarje, ki so se zvrstili pod njeno objavo, in takoj odreagirala: ''Pod objavo pustite odrezke in dokazila o plačilu dobrodelnim ustanovam in organizacijam in sama bom prispevala enak znesek, ki bo šel v roke isti organizaciji.'' Ob tem je sledilce spomnila, da je letos že prispevala skoraj dva milijona evrov za posebni dobrodelni projekt, ki jo zaposluje.

Oboževalcu, ki jo je prosil, naj denar, ki bi ga namenila za nakup torbice, raje nameni v dobrodelne namene, je zabrusila:''Kaj pa si prispeval ti?''Ob tem pa ostaja nejasno, ali se je za nakup pregrešno dragega modnega dodatka kasneje kljub vsemu odločila.